Si terrà domani, giovedì 3 luglio alle ore 16, la cerimonia ufficiale di avvio dei lavori per la riqualificazione delle strade interne dell’agglomerato industriale di Carini, in provincia di Palermo.

L’appuntamento è fissato direttamente nell’area di cantiere in via Archimede, nella zona industriale del comune palermitano, dove prenderanno il via gli interventi promossi e coordinati dall’Irsap, l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

Un progetto strategico per il rilancio produttivo

Alla cerimonia saranno presenti il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che illustreranno i dettagli di un intervento strategico, pensato per restituire competitività e attrattività a una delle aree industriali più importanti del palermitano.

L’obiettivo è chiaro: migliorare la viabilità interna e le infrastrutture di servizio per creare le condizioni ideali alla nascita di nuove imprese e al consolidamento di quelle esistenti, favorendo così investimenti, sviluppo e occupazione.

“Si tratta di un segnale concreto dell’attenzione della Regione Siciliana verso il tessuto produttivo locale – spiegano dall’assessorato – che potrà beneficiare di strade più sicure, funzionali e moderne”.

Carini come modello per la rigenerazione industriale

Il progetto di riqualificazione promosso dall’Irsap rientra in una visione più ampia di rigenerazione delle aree industriali dell’Isola, molte delle quali attendono interventi infrastrutturali da anni. Carini rappresenta un punto di partenza significativo: un territorio con un potenziale elevato, ma frenato nel tempo da criticità logistiche.

Grazie ai lavori in partenza, l’agglomerato industriale potrà diventare più competitivo e attrattivo anche per gli investitori esterni, ponendosi come modello per altre realtà produttive siciliane.