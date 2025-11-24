Ha fatto irruzione armato e incappucciato per minacciare i dipendenti e svuotare la cassa. Un uomo ha rapinato giovedì scorso la sanitaria Demma di via Giovanni Zappalà, nella zona di via Principe di Paternò. Sull’episodio indagano gli agenti di polizia che hanno raccolto l’allarme lanciato da una cassiera.

Secondo una prima ricostruzione è successo tutto poco dopo le 19. Una volta entrato, l’uomo, apparentemente sulla quarantina, avrebbe subito palesato le proprie intenzioni estraendo un coltello dalla tasca e puntandolo contro la dipendente che, terrorizzata, è stata costretta a seguire indicazioni del rapinatore.

In pochi secondo l’uomo avrebbe arraffato circa 400 euro custoditi in uno dei registratori di cassa e, dopo averli messi nella tasca del giubbotto, sarebbe fuggito per raggiungere un mezzo parcheggiato non lontano dalla sanitaria. Non si esclude che il rapinatore abbia agito insieme a un complice che lo avrebbe atteso fuori.

Gli agenti delle volanti hanno ascoltato il racconto di lavoratori e clienti acquisendo poi le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso tutto. Il titolare del punto vendita è stato invitato a sporgere denuncia e fare una verifica per quantificare con precisione l’ammontare del bottino.