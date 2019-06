Intervento del commissariato di San Lorenzo

La Polizia di Stato ha scoperto di un vero e proprio arsenale insieme ad alcune dosi di stupefacente all’interno di un magazzino il cui accesso era consentito da una botola.

Armi e droga erano custoditi negli scantinati dello Zen, in via Rocky Marciano, nei pressi di una scala condominiale, a circa 8 metri di profondità ed i poliziotti del Commissariato di “San Lorenzo” sono giunti a quella botola, convinti di raggiungere un deposito esclusivamente di stupefacenti, cui gli spacciatori dello Zen si approvvigionassero, in previsione del sempre fiorente spaccio “al minuto”, sulle strade del popolare quartiere.

Nel dettaglio, all’interno del nascondiglio sono state trovati e posti sotto sequestro: – una pistola Beretta, cal. 7.65 con matricola abrasa e munita di 8 cartucce; un fucile doppietta con canne mozze; 32 cartucce calibro 7.65; 72 cartucce cal.9; 185 dosi di stupefacente, presumibilmente hashish; 81 dosi di stupefacente, presumibilmente marijuana; 1 panetto di circa 100 grammi di stupefacente, presumibilmente hashish; 7 dosi di stupefacente, presumibilmente di cocaina; – 2 coltelli con lama seghettata di circa 20 cm.

Indagini sono in corso per identificare chi e per conto di chi altri, possa aver celato nel nascondiglio le armi e la droga ritrovati.