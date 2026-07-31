L’allarme lanciato dai produttori di mango a Balestrate ha permesso di sventare un furto e arrestare tre uomini che avevano già rubato 120 chilo di oro tropicale.

I carabinieri della Compagnia di Partinico chiamati dai coltivatori hanno arrestato i tre che si erano introdotti all’interno del terreno di un’azienda agricola locale dopo aver tranciato la recinzione perimetrale con delle tronchesi, riuscendo ad asportare oltre 120 chilogrammi di mango per un valore commerciale di circa 800 euro.

Non appena hanno visto i militari, gli indagati hanno abbandonato l’autovettura a bordo strada, tentando la fuga a piedi per le campagne circostanti.

Sono stati arrestati un 58enne e il figlio 28enne, e poco dopo il terzo complice, un 35enne.

A bordo del veicolo è stata ritrovata la refurtiva che è stata restituita ai legittimi proprietari.