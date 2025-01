La polizia di Stato ha arrestato, per trasporto di sostanze stupefacenti, M. L., 51enne campano. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 80 chili di hashish suddivisi in panetti.

Il corriere è stato bloccato in viale Regione Siciliana all’altezza di Bonagia ed in direzione Trapani, una vettura con targa estera. L’equipaggio ha intimato l’Alt Polizia al conducente che si è fermato dopo aver percorso numerose decine di metri.

Nel corso dei controlli nella caserma Pietro Lungaro nel cofano anteriore della vettura sono state notate alcune buste e hanno trovato 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Nelle altre parti della vettura sono state trovate 741 buste, ciascuna contenente 5 panetti di stupefacente di hashish ed altre 9 buste, ciascuna contenente 10 panetti della stessa sostanza, per un totale di circa 80 chili di hashish.