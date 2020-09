I carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio P.F., 45enne palermitano, già sorvegliato speciale.

Nel corso della perquisizione nell’abitazione dell’uomo, in via Montegrappa, grazie al fiuto di Derby, pastore tedesco di 4 anni, i militari hanno trovato dietro una parete attrezzata in cucina quasi 500 grammi tra marijuana e hashish, e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

La droga è stata sequestrata e verrà sottoposta alle analisi di rito nei laboratori del reparto operativo. Il 45enne è stato portato nel carcere Lorusso di Palermo in attesa di udienza di convalida.

Durante le operazioni i figli minori dell’uomo hanno minacciato e aggredito i carabinieri per cui venivano denunciati alla procura presso il tribunale per i minorenni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.