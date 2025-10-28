I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Corleone hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere del gip di Termini Imerese Gregorio Balsamo, nei confronti di Giusto Sole, 37 anni, imprenditore incensurato, accusato di usura. Le indagini sono scattate tra giugno e luglio del 2025 dopo una segnalazione dall’associazione antiracket “Addiopizzo” e la denuncia del titolare di un esercizio commerciale di Corleone.

Attraverso intercettazioni telefoniche, accertamenti bancari e testimonianze, sono state ricostruite le diverse richieste di denaro da parte dell’indagato tra il 2022 ed il 2024 nei confronti della vittima. L’arrestato, in cambio di prestiti, avrebbe preteso interessi percentuali superiori al 100%, percepiti in contanti, oppure tramite l’incasso di assegni, e ancora, con l’acquisto a prezzo irrisorio di un immobile, nonché attraverso la concessione a titolo gratuito di un esercizio commerciale.

Lo scorso aprile è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di denaro su conti correnti e, di un appezzamento di terreno nei confronti dell’indagato. Le indagini hanno portato ad identificare un’altra presunta vittima dell’imprenditore che adesso è stato portato nel carcere di Termini Imerese.