Cresce la presenza femminile obbligatoria nelle giunte comunali in Sicilia ma non soltanto, Cresce anche l’obbligo di nomine di almeno il 40% di donne nei posti di sottogoverno a partire dalle società partecipate. L’obbligo potrebbe vedere già nelle prossime settimane e comunque entro l’estate.

La decisione della conferenza dei capigruppo all’Ars

“La Conferenza dei Capigruppo ha indicato che il Disegno di Legge volto a garantire una presenza femminile del 40% nelle giunte e nelle partecipate verrà posto in votazione contestualmente alle

variazioni di bilancio. Questa decisione rappresenta un passo avanti cruciale verso il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo delle donne nelle istituzioni” annuncia con una certa soddisfazione Pina Provino, segretario del Movimento Donne della Democrazia Cristiana.

La politica ora sia conseguente

Quello che serve adesso, è la coerenza della politica. La norma, sempre sbandierata, è rimasta a lungo bloccata nei meandri della burocrazia parlamentare e della politica,. di fatto è stata ostaggio dei mancati accordi fra partiti e dentro gli stessi partiti

“È fondamentale – prosegue – che, a questo punto, i partiti politici dimostrino coerenza e responsabilità. Non è più tollerabile assistere a dichiarazioni di intenti e accordi sulla parità di genere che poi si scontrano con pratiche ostruzionistiche, come il ricorso al voto segreto. I cittadini e le cittadine si aspettano chiarezza e trasparenza”.

L’appello a votare il ddl

“Chiediamo a tutti i deputati di onorare l’impegno preso pubblicamente a favore di una maggiore rappresentanza femminile. Il voto su questo DDL non può e non deve essere un’occasione per nascondersi dietro meccanismi che impediscono di accertare le reali posizioni di ciascuno. La

battaglia per la parità di genere è una battaglia di civiltà, che richiede coraggio e la volontà di agire concretamente. È il momento di trasformare le parole in fatti. Sollecitiamo i leader di partito e i

singoli parlamentari a garantire che il voto si svolga in maniera palese, affinché l’impegno per il 40% di presenza femminile sia chiaro e inequivocabile”, conclude Pina Provino.