Temperatura a 34 gradi, la soluzione? Un tuffo dove l'acqua è più blu



Oltre 34 gradi nel capoluogo siciliano, e la gente come sempre, cerca rifugio sulla spiaggia di Mondello. Una nuova ondata di caldo torrido ha investito Palermo e la Sicilia Occidentale. Le temperature oltre i 34 gradi hanno riempito nuovamente le spiaggia di Mondello, in questo autunno che sembra un’estate infinita. Ovviamente, c’è chi se la gode e spera che questa stagione non finisca mai.

Con buona parte dei lidi ancora aperti, sono ancora migliaia le persone di ogni età avvinghiate sulla sabbia. Tutti pronti a trovare ristoro con un tuffo nelle cristalline acque di Mondello. La borgata marinara, poi, è ancora meta di turisti da tutta Europa.

Ma va tutto bene? No, perché questa caldo senza soluzione di continuità rischia di compromettere le attività di molti settori produttivi, a partire dall’agroalimentare