L’Amap ha ricevuto il Premio Nazionale “Smart Water Solutions 2026” nell’ambito della recente Conferenza Esri Italia tenutasi a Roma

Il riconoscimento è stato assegnato per la presentazione del progetto sul ruolo strategico dei dati geospaziali “per realizzare efficienza, pianificazione e resilienza”, che pianifica il percorso di trasformazione digitale intrapreso da Amap per la ottimizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato nella provincia di Palermo.

Il premio sottolinea la qualità della realizzazione della migliore piattaforma scientifica che consente oggi ad AMAP, mediante la conoscenza delle reti idriche e fognarie della città di Palermo e degli oltre 50 Comuni della provincia gestiti, di migliorare la tipologia del servizio e supportare la pianificazione degli interventi.

“Questo riconoscimento – spiega Giovanni Sciortino, Amministratore Unico di Amap – rappresenta un’importante conferma del percorso di innovazione che l’azienda sta portando avanti negli ultimi anni”. La valorizzazione del dato geospaziale e l’integrazione dei sistemi costituiscono oggi elementi fondamentali per garantire efficienza gestionale, sostenibilità e qualità del servizio ai cittadini.”

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