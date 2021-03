I carabinieri e gli agenti della polizia municipale hanno chiuso per cinque giorni tre locali e multati i titolari a Palermo nel corso dei controlli nella movida per il rispetto delle misure di contenimento al Covid 19.

I locali sono stati chiusi per cinque giorni uno in via Maccheronai e due in piazzetta Meli, che erano aperti al pubblico senza il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento, per l’interno e l’esterno dell’esercizio, previste nelle linee guida dei dpc. Oltre alla chiusura è scattata per ognuno una multa di 400 euro. In via Maccheronai i carabinieri hanno accertato

che era in corso la mescita di cocktail con tanto di barman ed erano presenti diversi avventori che consumavano bevande alcoliche e superalcoliche.

Il gestore è stato sanzionato per inottemperanza alla sospensione delle attività di ristorazione oltre le 18 e gli avventori per inottemperanza al divieto di assembramento e all’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con verbale di euro 400 ciascuno.