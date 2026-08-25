I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Corleone hanno tratto in arresto un uomo di 48 anni, volto già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, reato ulteriormente aggravato dalla presenza di minori.

La segnalazione e il tempestivo intervento dell’Arma

A rivelarsi determinante per il rapido esito dell’operazione è stata la stretta sinergia e la collaborazione attiva tra la cittadinanza locale e l’Arma dei Carabinieri. Il titolare di un pub della zona ha infatti contattato il militare di servizio in caserma per segnalare quanto stava accadendo all’interno del proprio esercizio commerciale. Poco prima, tre ragazze avevano sorpreso il soggetto mentre compiva atti autoerotici all’interno del locale.

Ricevuta la chiamata, il piantone ha immediatamente trasmesso la descrizione dettagliata dell’uomo all’equipaggio della Radiomobile, impegnato nel servizio di pronto intervento sul territorio.

Colto in flagranza tra la folla e i bambini

I militari sono giunti rapidamente sul posto, cogliendo il 48enne nella piena flagranza del reato. Nonostante all’interno del pub vi fossero numerosi avventori, tra cui diversi adolescenti e bambini piccoli, l’indagato stava proseguendo indisturbato nelle sue condotte illecite.

I Carabinieri sono intervenuti ponendo fine alla grave situazione di degrado e pericolo per la pubblica decenza, bloccando l’uomo prima che la condotta potesse degenerare ulteriormente e mettendo in sicurezza i presenti.

La convalida dell’arresto e la misura cautelare

All’esito degli accertamenti di rito, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su formale richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto eseguito dai militari dell’Arma. Contestualmente, nei confronti del 48enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.