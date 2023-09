E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare l’automobilista che era rimasto incastrato nella vettura. E’ successo in via Zisa a Palermo.

Per cause da accertare una vettura, uno Skoda, si è capovolta, e una persona alla guida è rimasta incastrata.

I pompieri sono intervenuti soccorrendo il ferito e affidandolo ai sanitari del 118 che l’hanno trasportato all’ospedale Civico.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.