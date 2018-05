L'automobilista leggermente ferito

Incidente sulla Palermo Sciacca. L’incidente all’altezza del chilometro 21 e 400. Una Toyota Yaris di colore nero, che viaggiava in direzione di Palermo, si è ritrovata sulla propria corsia di marcia un esemplare vagante di asina.

Sembra che l’equino, insieme al suo piccolo, si fosse introdotta poco prima sulla strada statale dallo svincolo di Piana degli Albanesi.

Nell’impatto l’esemplare di femmina adulta ha perso la vita. Il conducente dell’auto, un uomo di San Giuseppe Jato, è rimasto leggermente ferito.

Così come l’asinello, che è stato legato ad un guardrail. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Monreale, insieme ai colleghi di San Giuseppe Jato e Piana degli Albanesi.

Saranno adesso i carabinieri a stabilire l’origine dei due animali vaganti giunti fino alla statale. E non è la prima volta che in quel tratto degli automobilisti si trovano la strada sbarrata da animali. In passato era successo anche con degli esemplari di bovini.