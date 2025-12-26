Hanno tentato di scardinare la saracinesca di un distributore in viale Regione Siciliana a Palermo. In quattro incappucciati a bordo di un’auto hanno cercato di aprirsi un varco forzando la saracinesca.

I danni al distributore Esso sono consistenti. Dalle immagini si vedono tre uomini che cercano di entrare nell’impianto di carburanti. Uno è rimasto da palo.

I carabinieri stanno cercando di risalire agli autori e verificare se i ladri siano riusciti a meno a portare via qualcosa.