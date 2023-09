Brutto risveglio per alcuni automobilisti a Palermo. In via Guido Rossa nel quartiere Bonagia diverse auto sono state danneggiate. Vetri infranti e furti all’interno delle vetture.









I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine e denunciato quanto successo. Un vero e proprio raid vandalico che ha preso di mira le auto parcheggiate.

Non si conosce il motivo dei danni provocati alle vetture. Un vero raid vandalico che ha provocato diversi danni ai residenti.

“Siamo davvero stanchi di subire questi atti vandalici – raccontano i residenti – Una vera vergogna. Non sappiamo se hanno distrutto i vetri per rovistare dentro le vetture dove non c’era niente di importante. O solo per il gusto di provocare danni. Una situazione davvero sconfortante. In certe zone della città siamo abbandonati”.