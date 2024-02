Cinque auto con i finestrini danneggiati a Palermo in via Veneto. Nel mirino dei vandali le auto parcheggiate in sosta non distante da via Delle Magnolie dove lo scorso 3 febbraio sono stati distrutti i finestrini ad almeno dieci vetture.

“Non rubano nulla – dichiara un residente – solo puro vandalismo. A noi non resta che il danno alle automobili per non meno di 200 euro a vettura”.

I titolari delle auto presenteranno denuncia e chiedono maggiori controlli per cercare di risalire a chi compie questi gesti. Come in via delle Magnolie saranno acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire all’autore o agli autori del gesto.