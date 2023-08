Intervenuti i vigili del fuoco

Un’auto è finita dentro il supermercato Conad Margherita in via Francesco Lo Jacono a Palermo. Per cause in corso di accertamento l’automobilista ha perso il controllo della vettura ed ha infranto la vetrina dell’esercizio commerciale. Sono interventi i vigili del fuoco che hanno soccorso l’automobilista e rimesso in sicurezza i luoghi. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

Vettura cappotta in via Resurrezione, feriti a Villa Sofia

Una seconda vettura ha cappottato in via Resurrezione. I due automobilisti a bordo sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Villa Sofia.

Caccia al pirata a Palermo

E’ caccia all’auto pirata che a Palermo ha travolto un ragazzino di 13 anni mentre stava attraversando la strada. E’ accaduto in piazza Pagliarelli, all’altezza della parte alta di viale Regione Siciliana. Il 13enne stava per transitando a piedi quando un’auto a velocità lo ha colpito con violenza. Immediati i soccorsi, per lui diverse fratture ma pare non essere in pericolo di vita. In corso accertamenti sanitari.

Le indagini

Ad indagare i carabinieri che anzitutto stanno cercando di rintracciare l’auto pirata. Purtroppo un compito non semplicissimo dal momento che la vittima non ha saputo fornire dettagli sul veicolo, neanche il tipo di modello. Al vaglio la possibilità di visionare la immagini di videosorveglianza della zona per provare a capire chi all’orario dell’incidente ha transitato nei pressi. Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale Villa Sofia per alcune fratture.

Altro incidente nel Palermitano, grave motociclista

Un altro incidente si è verificato in queste ore nel Palermitano. E’ in gravi condizioni un motociclista coinvolto in un sinistro che si è verificato in territorio di Palermo sulla statale 121, nel tratto che collega il capoluogo siciliano con Agrigento. Ad avere la peggio un 54enne di Bagheria trasportato in codice rosso all’ospedale. Ha impattato sull’asfalto con estrema violenza dopo l’urto e per questo i sanitari del 118 hanno definito di urgenza il ricovero.

Lo scontro

Il 54enne era a bordo di un motociclo Piaggio mentre percorreva la statale 121 Palermo-Agrigento. Per cause che sono ancora in corso di accertamento la due ruote è andata ad impattare contro una Peugeot guidata da un 39enne. la collisione è stata molto violenta, il centauro è stato sbalzato dalla sella per qualche decina di metri. L’incidente si è verificato nei pressi di Bolognetta, nel Palermitano. Sul posto i carabinieri, oltre all’ambulanza del 118, che ha effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In corso accertamenti sanitari per verificare le condizioni del 54enne di Bagheria.