Auto in fiamme nella zona della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Una Fiat 500 per cause in corso di accertamento è andata a fuoco in via Imperatore Federico. Si sono formate lunghe code in zona.

Sono intervenuti i vigili del fuoco ma i danni all’auto sono evidenti.

I tecnici dei pompieri stanno cercando di individuare le cause del rogo.

Auto in fiamme in piazza Spinuzza

Sei auto sono andate in fiamme questo pomeriggio a Palermo in piazza Spinuzza in pieno centro. Pare che il rogo sia partito da un cumulo di rifiuti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento il rogo ed evitato che il rogo potesse investire altre auto parcheggiate e danneggiare anche le abitazioni e le attività commerciali.

La nube di fumo molto alta è stata notata da tantissimi palermitani e turisti.