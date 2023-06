Interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco questo pomeriggio sono stati impegnati nell’autostrada Palermo Catania nei pressi di Termini Imerese per l’incendio di una vettura in direzione del capoluogo siciliano.

Per consentire alle squadre di soccorso di lavorare in sicurezza l’autostrada è stata chiusa. Auto e camion sono stati costretti ad uscire dallo svincolo della zona industriale per immettersi di nuovo a Termini Imerese.

Code si sono formate in autostrada e anche nelle vie del centro nel palermitano. I pompieri sono stati impegnati per spegnere anche diversi incendi di macchia mediterranea a Trabia, Termini Imerese, Misilmeri, Partinico, Bagheria e Santa Flavia.