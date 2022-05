I vigili del fuoco hanno recuperato una Fiat Panda che si trovava nel fondale in una zona del porticciolo dell’Acquasanta a Palermo. La segnalazione è arrivata dai pescatori. Sono intervenuti i sommozzatori dei pompieri che hanno accertato che l’auto era vuota e che nei pressi della vettura non ci fosse nessuno.

Così sono iniziate le operazioni di recupero dell’automobile che è stata rimossa dal fondale. Adesso sono in corso le ricerche del proprietario per accertare se la Panda sia stata rubata e poi gettata in mare.