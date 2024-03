le strutture alberghiere consigliano di lasciare l'auto nei parcheggi

Auto vandalizzate nella zona di via Roma a Palermo. Diversi residenti hanno trovato le auto danneggiate tra via Torino, via Pavia, via Trieste e via Gorizia. I ladri cercano spiccioli o piccoli oggetti lasciati nelle vetture per comprare le dosi crack a Ballarò.

Una specie di roulette russa. Ogni mattina qualcuno trova l’auto danneggiata per diverse centinaia di euro. Sono state almeno quattro le vetture danneggiate. Una delle vittime era un turista che alloggia in uno dei B&B nella zona di via Roma.

“Ormai avvisiamo i clienti che può purtroppo succedere di trovare l’auto danneggiata – dice il gestore di una struttura ricettiva – Anche questo cliente era stato avvertito. Consigliamo di lasciare l’auto in qualche parcheggio custodito anche se in zona non ce ne sono molti. Per ora è un continuo. Sono decine le auto distrutte in queste strade”.