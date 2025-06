Un autocompattatore della Rap ha rischiato di andare in fiamme oggi a Palermo. Durante il turno di raccolta nel mercato di Ballarò, qualcuno ha buttato nella spazzatura qualcosa di infiammabile. I sacchi di immondizia finiti nel mezzo hanno iniziato a bruciare nei pressi del Foro Italico.

Gli operai della Rap hanno svuotato il cassone del camion salvaguardandolo e hanno chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno spento il rogo di spazzatura. Subito dopo è intervenuta una pala meccanica che ha raccolto la spazzatura che è stata portata in discarica.

Le squadre della Rap hanno ripulito il tratto di strada. Ogni giorno un autocompattatore rischia di andare in fiamme per quello che viene buttato nei cassonetti. Una situazione simile si era verificata ai Danisinni. Anche in quel caso con la stessa procedura è stato salvato il mezzo dalle fiamme.

“Desidero esprimere la mia preoccupazione per quanto accaduto – dice il presidente della Rap Giuseppe Todaro – Buttare materiale infiammabile all’interno di un cassonetto, mettendo seriamente a rischio gli operatori, il compattatore e le aree circostanti è un atto irresponsabile che ancora una volta avrebbe potuto avere conseguenze peggiori.

Fortunatamente, grazie alla prontezza dei nostri operatori, che sono intervenuti immediatamente, travasando i rifiuti a terra, salvando pure il mezzo, si è riusciti a mitigare il danno”.