L'avvocato della famiglia di Roberta: "

E’ stata rinviata l’autopsia sul corpo di Roberta Siragusa. Gli avvocati di Pietro Morreale hanno presentato una richiesta di incidente probatorio. Chiedono che sia il gip a nominare un consulente terzo per eseguire l’autopsia.

Un consulente che non sia della procura. All’esame irripetibile prenderanno parte anche i consulenti della difesa, della procura e anche i rappresentanti della vittima.

“Una scelta che sta creando ulteriore dolore alla famiglia – dice l’avvocato Giuseppe Canzone che assiste i genitori di Roberta Siragusa – Speriamo che l’esame venga eseguito quanto prima per riconsegnare la salma alla famiglia che adesso vogliono celebrare il funerale e dare una sepoltura alla ragazza”.

Anche l’udienza di convalida del fermo di Pietro Morreale è stata spostata a domani. Il giovane resta rinchiuso nel carcere Burrafato di Termini Imerese.

In paese c’è tanta tristezza e sgomento come confermato dal presidente del consiglio comunale di Caccamo Rosa Maria Di Cola. “C’è una comunità distrutta da quanto successo – ha detto intervenendo alla trasmissione Casa Minutella in onda su Blog Sicilia – In comune volgiamo sapere cosa è realmente successo e la verità su quanto accaduto”.