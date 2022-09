Autovelox a Palermo, in una settimana 11 patenti ritirate e 150 automobilisti multati

Ignazio Marchese di

30/09/2022

Gli agenti della polizia municipale in una settimana hanno ritirato undici patenti e multato 150 automobilisti che procedevano a velocità sostenuta in viale Regina Margherita di Savoia, nel lungomare Cristoforo Colombo e in viale Regione Siciliana.

Gli automobilisti a cui è stata ritirata la patente hanno superato di 40 chilometri orari il limite di 50. Per loro è scattata una multa di 543 euro e la sospensione della patente per 3 mesi e sei punti della patente decurtati.

Un conducente che ha superato di oltre 60 Km/h il limite per lui il periodo di sospensione è salito a sei mesi, la decurtazione a 10 punti e la sanzione pecuniaria a 845 euro. Altri 32 guidatori sono stati sanzionati per aver superato il limite di velocità sino a 40 Km/h più del lecito, subendo una sanzione pecuniaria di 143 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Ieri sera sono stati multati in viale Regione Siciliana dopo l’autovelox fisso in via Ernesto Basile sono stati multati 120 automobilisti.