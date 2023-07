Indagini sulle cause della tragedia

E’ un giovane di 31 anni di Carini il pedone investito sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo da un’automobilista la scorsa notte. I genitori non lo avevano visto rientrare e hanno presentato denuncia ai carabinieri. Non appena si è sparsa la voce dell’incidente i genitori sono stati accompagnati alla camera mortuaria e hanno riconosciuto il loro figlio. Adesso si sta cercando di capire cosa sia successo. Come mai il giovane si trovasse a piedi in autostrada nella corsia di sorpasso.

L’automobilista che lo ha investito e ha chiamato i soccorsi giura che il giovane se l’è trovato all’improvviso sull’auto e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Lo scontro è stato violento. Il corpo del giovane a qualche centinaio di metri è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti nel luogo dell’incidente insieme ai sanitari del 118 e alla polstrada. La procura ha disposto l’autopsia.

Le indagini

Non distante dal luogo dell’incidente c’è una discoteca. I poliziotti stanno verificando dalle immagini di videosorveglianza se quel giovane sia uscito da uno dei locali in zona.

Il corpo del giovane è stato portato in camera mortuaria. Certo bisognerà stabilire le condizioni del giovane. Se prima di percorrere l’autostrada ha ingerito alcool o stupefacenti.

Altro incidente

Un altro incidente è avvenuto, invece a Selinunte ed ha coinvolti due giovani che viaggiavano su una moto. l’incidente è avvenuto in via Cavallaro a Marinella di Selinunte. I due, entrambi di Castelvetrano, sono stati trasferiti presso l’Unità operativa di ortopedia dell’ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala.

G.F. e S.M., queste le loro iniziali, sono arrivati al pronto soccorso di Castelvetrano in codice rosso. Al giovane è stata assegnata una prognosi di 60 giorni. Alla fidanzata, invece, è stata riscontrata la frattura del bacino e della gamba sinistra. Per il conducente dell’auto, M.L.V., invece, prognosi di 15 giorni per trauma cranico cervicale. L’uomo è stato dimesso dal pronto soccorso. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale di Castelvetrano. Il violento scontro è avvenuto quasi frontalmente, nel tratto di strada compreso tra il semaforo della via Cavallaro e la Sp 56.