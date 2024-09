Una decina di ragazzini nel quartiere Zisa a Palermo hanno accerchiato due uomini del Bangladesh che stavano chiacchierando tra loro. Li hanno picchiati e rapinati. L’aggressione della baby gang è avvenuta in vicolo Tornabene.

Gli aggrediti parlavano fra loro

E’ l’ennesimo episodio di violenza che avviene in città. I due uomini stava parlando tra loro quando sono stati sorpresi dal gruppo di ragazzini che a volto coperto li hanno prima minacciati e poi aggrediti portando via borselli e cellulari. Le due vittime sono state trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia in codice giallo.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito i due aggrediti e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire ai componenti della baby gang. Non è la prima volta che gruppi di ragazzini agiscono in questo modo a Palermo. Aggressioni si sono verificate soprattutto nel centro del capoluogo.

L’allarme violenza, furti e vandalismo

Da tempo è in corso a Palermo un allarme per violenze, furti e vandalismo che albergano ogni notte in città. Due furti sono avvenuti solo la scorsa notte in un ristorante e in un bar a Palermo. Con la stessa tecnica i ladri hanno divelto la saracinesca e portato via il registratore di cassa nel ristorante Beccafico in via Polara e nel bar Caffè Maria Conti in via Mariano Stabile. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e quelle dei locali per risalire agli autori.

Vandalismo nelle scuole

Furti e vandalismo riguardano anche le scuole. L’ultimo episodio riguarda ladri che sono entrati nell’istituto scolastico Orestano in via San Ciro a Palermo. Sono stati portati via quindici tra tablet e computer che erano conservati in alcuni armadi. Non sono presenti telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno raccolto la denuncia dei dirigenti.