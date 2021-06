Indagine dei carabinieri della compagnia di Bagheria

I carabinieri della compagnia di Bagheria, con i colleghi del reparto tutela ambientale e dai veterinari dell’Asp hanno sequestrato un canile privo di autorizzazioni, scoperto alla periferia del comune palermitano. La struttura, gestita da un bagherese di 59 anni, sono stati trovati 15 cani di varie razze, ma nessuna autorizzazione.

Da qui le sanzioni amministrative, anche per la mancanza del microchip riscontrata su tre cani.

Gli animali, visitati dai veterinari dell’Asp, si trovavano in discrete condizioni di salute, e, in attesa di essere trasferiti in un altra struttura, sono stati riaffidati al 59enne. Sono in corso accertamenti di natura urbanistica sulla struttura sequestrata.