Nuovo colpo sventato della banda del buco a Palermo. A mandare in fumo il colpo il personale dell’agenzia Credem di via Resuttana che, messo in allerta da una strana polvere trovata in alcune stanze, ha avvisato il direttore facendo intervenire la polizia.

Gli investigatori hanno raggiunto la banca. Il sopralluogo eseguito poco dopo ha permesso di accertare che la banda aveva già realizzato un buco nella parete di un locale sotterraneo adiacente alla filiale. La polvere di gesso è arrivata dentro l’istituto dall’impianti di aerazione che ha messo in circolo la terra provocata dalle operazioni di scavo.

La Scientifica ha eseguito i rilievi alla ricerca di impronte digitali. Alla banda del buco non era andata bene neanche agli inizi di aprile.

La polizia era intervenuta in via Leonardo da Vinci dopo la telefonata ricevuta dai proprietari di un magazzino che si trova accanto a un’altra filiale, sempre della Credem. Stavano mostrando l’immobile a un potenziale affittuario quando hanno notato dei fori sospetti e alcuni attrezzi.