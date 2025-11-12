Sono entrati dal tetto del supermercato Conad in via dell’Orsa Minore a Palermo. La banda del buco è riuscita a entrate nel centro commerciale e portare via 40 mila euro che custoditi dentro la cassaforte.

Ad accorgersi del colpo sono stati i dipendenti non appena entrati al lavoro. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

E’ intervenuta anche la scientifica che ha eseguito i rilievi per cercare impronte utili per risalire agli autori del colpo.