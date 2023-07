Ennesimo colpo nelle ultime settimane

Nuovo colpo della banda spaccavetrine a Palermo. Preso di mira un negozio di borse in via Cavour. La banda ha utilizzato una macchina come ariete per sfondare l’ingresso di Vendome Luxury bags.

Il colpo

I ladri sono entrati nell’esercizio commerciale e hanno portato merce. Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di piazza Verdi che sono intervenuti per eseguire i rilievi con il personale della Sis nel tentativo di risalire all’identità dei responsabili. Come si evince dalle immagini riprese da alcune telecamere installate in zona, i ladri sono arrivati a bordo di una Fiat Panda poi risultata rubata.

I precedenti

Nelle scorse settimane i ladri avevano colpito le boutique di Louis Vuitton e Gucci, nella centralissima via Libertà. Due furti in rapida successione che hanno fruttato ai ladri un cospicuo bottino. Sui due assalti indaga la polizia che ha sequestrato i video ripresi dagli impianti per individuare i componenti della banda (o delle bande) che ha messo a segno il doppio colpo con un bottino da migliaia di euro.

Situazione allarmante

I numeri fotografano una situazione disarmante. Basta mettere in fila le attività commerciali assaltate negli ultimi mesi. Terranova in corso Calatafimi, Gran caffè Torino in via Roma, panificio Mulone in viale Croce Rossa, Benetton in via Ruggero Settimo, Ferramenta in piazza Giovanni Meli, tabaccheria in via Guglielmo il buono, viale Lazio, via Giafar e piazza Giulio Cesare. Ed ancora una gioielleria in via Maria Santissima Mediatrice, un negozio di abbigliamenti in via Marchese di Villabianca. Figura nel lungo elenco Dabbene in piazza Amendola e una enoteca nell’Area Quaroni di via Maqueda. E sono solo gli ultimi di una lunga serie di casi.

Il vertice in prefettura

Nelle scorse settimane c’è stato un vertice a Palermo fra il prefetto Maria Teresa Cucinotta e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “A Palermo c’è un buon rapporto tra operatori della polizia e popolazione residente – aveva sottolineato Piantedosi -. Questo non vuol dire che non ci debba essere la doverosa attenzione. Penso che già a giugno arriveranno 40 nuovi agenti a fronte di una trentina di pensionamenti. C’è stata una richiesta del sindaco e cercheremo di farlo”. Quaranta giovani poliziotti a disposizione della questura guidata da Leopoldo Laricchia.

