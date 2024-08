All'appello manca ancora la figlia del magnate Lynch

Sono riprese per il quinto giorno consecutivo le ricerche per cercare l’ultima dispersa del naufragio del veliero Bayesian affondato nel mare di Porticello nel Palermitano. I sub si stanno immergendo per entrare nello scafo e cercare Hannah Lynch la figlia del magnate inglese, morto anche lui, scomparsa durante il naufragio dell’imbarcazione lo scorso lunedì attorno alle 4.10.

Recuperate tutte le altre vittime

I sub hanno riportato a riva i corpi del magnate Lynch, del presidente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, di sua moglie Judith, del legale di Lynch, Chris Morvillo e della moglie Nada, designer di gioielli. Oltre al cuoco di bordo, Recaldo Thomas, ritrovato il primo giorno.

A parte il corpo del cuoco trovato fuori dallo scafo, i cinque corpi sono stati ritrovati nei corridoi fuori dalle cabine in una zona della nave che si è allagata per ultima poco prima di inabissarsi. Segno dello strenuo tentativo di cercare una via di fuga dall’imbarcazione con la quale avevano fatto un lungo viaggio durato un mese. Iniziato a Rotterdam proseguito in Portogallo e poi passando da Gibilterra diretti alle Eolie, poi Milazzo e infine Porticello.

Il disperato tentativo di salvarsi

Per le vittime devono essere stati momenti tremendi. Hanno cercato di mettersi in salvo fuggendo da una zona all’altra della nave ma alla fine sono stati sopraffatti dall’acqua che sarebbe entrata copiosa nello scafo e non avrebbe dato loro scampo. Il corpo del magnate Mike Lynch è stato recuperato vicino alla cabina armatoriale a poppa.

Qui gli speleo sub lo hanno recuperato questa mattina. Il riconoscimento è stato fatto dalla moglie, sopravvissuta alla sciagura. La donna è arrivata a bordo di un’auto scura sul molo di Porticello.

All’appello manca ancora, dunque, solo Hannah Lynch, figlia del miliardario inglese. Le ricerche della ragazza sono andate avanti ieri per tutto il giorno. I sommozzatori hanno cercato, mentre all’esterno con il robot della Guardia costiera che ha perlustrato il fondale sabbioso filmando e fotografando la zona. Secondo i tecnici impegnati nel ricostruire quanto successo è possibile che la barca possa essere affondata di prua. Poi, lentamente si sarebbe ribaltata sul fianco destro. Anche questo emerge dalle testimonianze. E nella zona della prua c’erano le camere dell’equipaggio.

Il quinto corpo recuperato è quello del magnate Lynch

L’ultimo cadavere recuperato ieri è quello di Mike Lynch. E’ già stato trasferito a terra. Il giorno precedente erano stati recuperati altri quattro corpi. Le salme riportate a terra ieri pomeriggio, non senza difficoltà, sono quelle di Jonathan Bloomer, Chris Morvillo e delle mogli Anne Elizabeth Judith e Neda.

