Torna anche quest’anno “Beneficamente 25”, l’evento di solidarietà che unisce musica, comunità e impegno per la salute mentale.

L’appuntamento è per mercoledì 2 luglio, dalle 19 alle 23, nella splendida cornice di Sicilò, affacciata sul mare della Marina di Villa Igiea. L’iniziativa è promossa da Progetto Itaca Palermo ODV, in collaborazione con volontari, staff, soci della Club House e con la direzione artistica di Federica Terranova.

L’obiettivo è chiaro: raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione, che da 13 anni si prende cura del reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disagio psichico, offrendo al tempo stesso supporto concreto alle famiglie.

Un impegno che si è rafforzato dopo la pandemia, con interventi nelle scuole per riconoscere e affrontare i segnali di disagio nei più giovani.

“La salute mentale ha bisogno di gesti concreti”

La serata sarà un mix di buona musica, buon cibo e spirito di condivisione. In programma, un ampio buffet accompagnato da vini offerti dagli sponsor e una selezione musicale a cura di quattro DJ, che si alterneranno alla consolle per creare un’atmosfera vivace e coinvolgente. Un’occasione per fare rete, stare insieme e celebrare storie di rinascita, autonomia e inclusione.

“Progetto Itaca si regge unicamente sul volontariato e sulle donazioni”, ha sottolineato Beppe Barresi, presidente dell’associazione e consigliere nazionale. “Il nostro impegno è quotidiano, spesso silenzioso, ma necessario per offrire un punto di riferimento a chi ne ha bisogno”.

“La salute mentale ha bisogno di gesti concreti”, ha aggiunto Federica Terranova, ideatrice dell’evento. “E Beneficamente è proprio questo: un momento in cui si accende la luce sulla possibilità di ricominciare”.

Un impegno lungo 25 anni

Nata nel 1999 a Milano da un gruppo di famiglie che ha vissuto da vicino l’impatto dei disturbi mentali, Progetto Itaca oggi è presente in 17 città italiane, con una rete di oltre 800 volontari attivi e migliaia di persone sostenute.

Solo nel Club Itaca, sono oltre 800 i soci iscritti, mentre sono più di 86.000 le chiamate ricevute dai servizi di ascolto e orientamento. Una realtà che continua a crescere, con una missione chiara: dare voce e risposte a chi affronta la malattia mentale, nella convinzione che non esiste salute senza salute mentale.

Come partecipare all’evento

Per prendere parte alla serata, non serve prenotare: basta presentarsi direttamente sul posto, alle 19, all’ingresso di Sicilò, di fronte alle barche ormeggiate nella Marina di Villa Igiea. All’ingresso sarà richiesto un contributo minimo, sotto forma di donazione detraibile, preferibilmente in contanti per evitare attese.

Tutto il ricavato sarà destinato alle attività gratuite dell’associazione: dal Club Itaca ai gruppi di ascolto, dai percorsi di prevenzione nelle scuole alla formazione dei volontari.

Per saperne di più è possibile visitare il sito https://palermo.progettoitaca.org/.