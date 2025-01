Una betoniera per cause in corso di accertamento si è adagiata su un fianco bloccando la circolazione in via Aldo Moro all’incrocio con via Benevento a Partinico (Palermo).

Sono intervenuti i vigili del fuoco che con un’autogrù stanno cercando di rialzare il mezzo pesante. Nell’incidente l’autista alla guida del mezzo per impastare il calcestruzzo è rimasto illeso.