Sospesa l’attività musicale in un pub di via Sampolo, che non aveva regolare perizia fonometrica, con sanzioni per più di mille euro, e sequestrate tutte le bevande di un market in via dei Cappuccini, che non rispettava il regolamento comunale movida: in questo caso applicati oltre 4mila euro di multa e chiusura del locale per 5 giorni.

E’ il bilancio dei controlli effettuati lo scorso fine settimana dalla Polizia Municipale, che in entrambi i casi è intervenuta su esposto dei residenti. A questi accertamenti si aggiungono quelli del Nopa, che ha rilevato gravi infrazioni in due locali di via Paternostro e uno a Mondello, comminando ammende per circa 12mila euro.

Il blitz in via Sampolo

Nel locale di via Sampolo, al momento dell’accesso ispettivo, sebbene il proprietario fosse autorizzato a svolgere attività di intrattenimento musicale, esibiva dei rilievi fonometrici non effettuati all’interno dell’unità abitativa più vicina al locale, come da regolamento. Pertanto, con apposito verbale, gli agenti hanno disposto la sospensione dell’attività musicale, che potrà riprendere solo dopo la produzione di una regolare perizia fonometrica. Il titolare, inoltre, esercitava illecitamente la ristorazione ai tavoli in un cortile interno condominiale all’aperto, senza la prescritta Scia sanitaria e non esponeva la certificazione del ghiaccio alimentare. Per tutte queste infrazioni comminate sanzioni per 1.100 euro.

La chiusura in via Cappuccini

Il market di via Cappuccini, sebbene vietato dal regolamento movida, effettuava la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori in vetro e in lattina oltre le ore 22.00, a numerosi avventori, tutti identificati. L’attività era priva della necessaria licenza dell’Ufficio delle Dogane per esercizio di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche assoggettate ad accisa e presentava gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie e strutturali, tanto che le bibite erano stoccate all’interno del vano WC. Si è proceduto al sequestro cautelare amministrativo di più di 4mila bevande, detenute ai fini di vendita all’interno dell’esercizio commerciale, e contestati verbali per circa 4mila euro. Successivamente con ordinanza del SUAP, sarà applicata la sanzione accessoria con la chiusura coatta di 5 giorni.

Il Nopa in via Paternostro

Il Nopa è intervenuto in via Paternostro, dove due locali, pur non avendo regolare licenza, effettuavano intrattenimento musicale, anche a porte aperte, contravvenendo al regolamento comunale che vieta proiezioni acustiche all’esterno oltre un certo orario. Applicate in entrambi i casi sanzioni per 5 mila euro e sequestrata la strumentazione elettro amplificata per 5 giorni. A Mondello, invece, gli agenti hanno segnalato al Pubblico Ministero il proprietario di un locale per disturbo della quiete pubblica e inquinamento acustico. Sanzioni per 2mila euro.

Like this: Like Loading...