È stata depositata presso la Procura di Palermo la denuncia querela sporta dai genitori della piccola Anna Rosa di appena quattro anni, deceduta il 19 agosto scorso all’Ospedale Civico di Palermo.

I genitori della bambina palermitana affetta da difterite, assistiti dall’avvocato Luigi Marrandino del Foro di Napoli Nord, hanno denunciato le condotte poste in essere dal personale sanitario delle tre strutture ospedaliere di Palermo “Cervello”, “dei Bambini” e “Civico” presso le quali la piccola Anna Rosa sarebbe stata assistita da personale medico e successivamente ricoverata dal 13 al 19 agosto in seguito al contagio da difterite.

“Stando al racconto dei genitori, – si legge in una nota dell’avvocato – alla piccola Anna Rosa sarebbero state diagnosticate patologie errate da parte dei medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cervello di Palermo, in seguito alle quali la bambina avrebbe subito cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi, che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute della bambina, causando la morte della piccola Anna Rosa”.

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Nuova hanno proceduto al sequestro della documentazione sanitaria che risulta già al vaglio degli inquirenti.

Si resta ora in attesa del conferimento incarico che si svolgerà negli uffici della Procura di Palermo, finalizzato all’espletamento degli

accertamenti tecnici irripetibili (autopsia) da eseguirsi sulla salma della piccola Anna Rosa, necessari per stabilire non solo le cause della morte ma soprattutto l’eventuale responsabilità dei medici e del personale medico coinvolti nella vicenda.

Per questo motivo i genitori della piccola Anna Rosa hanno indicato quale proprio consulente di parte il professore Maurizio Municinò, Specialista in Medicina Legale, Igiene e Prevenzione, già Direttore U.O.C. Medicina Pubblica Valutativa e Necroscopia, Direttore del Centro Medico Legale Regionale con annesso Obitorio Giudiziario presso l’Ospedale di Giugliano ASL Napoli 2 Nord, nonché Direttore

UOC Programmazione e Continuità Ospedale – Territorio Asl Napoli 2 Nord.