Coinvolti 1.000 bimbi, ospiti Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio

La pallavolo dei più piccoli contro le stragi mafiose e nel ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Anche lo sport di base si mobilita. La carovana del Volley S3 ha iniziato il suo tour partendo da Capaci.

In occasione del trentennale della strage, il comitato territoriale della federvolley di Palermo, con il sostegno della Fipav nazionale, ha organizzato questa giornata alla quale hanno preso parte circa 1.000 bambini di età compresa tra i 6 ed i 13 anni.

La centralissima piazza Matrice, si è agghindata a festa per ospitare tre campi di pallavolo. Dalle 9.30 è stato il turno delle scuole, dalle 15 in poi spazio ai piccoli delle società palermitane. Il tutto in una festa all’insegna dello sport, della legalità e del ricordo.

Ospiti d’eccezione i campioni del mondo Lucchetta e Vermiglio

Ospiti di eccezione i campioni del Mondo Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio che nel pomeriggio hanno fatto visita alla Rappresentativa Territoriale Maschile impegnata in una seduta di allenamento in vista della fase finale del Trofeo dei Territori che si svolgerà domenica 29 maggio sul territorio di Akranis.

I due campioni hanno trascorso una giornata con i bimbi spiegando loro le regole, le fasi d’attacco e di difesa del gioco nonché l’importanza del gioco di squadra che va al di là delle regole sportive. Una vera e propria lezione svolta da due leggende viventi della pallavolo nazionale e mondiale. Una giornata che i bambini ricorderanno a lungo per tanti motivi.

Camilleri, “Felici che tanti bambini siano scesi in campo in questa giornata”

Eduardo Cammilleri, presidente del comitato territoriale di Palermo ha commentato la giornata: “È stato davvero un grande successo. Abbiamo superato di gran lunga le nostre aspettative e siamo felici che, tanti bambini siano potuti scendere in campo, stare insieme, socializzare, sorridere e ricordare il Giudice Falcone, la Dottoressa Morvillo e gli agenti della scorta caduti nel vile attentato del 1992”.

Virga “Abbiamo voluto unire sport e legalità”

Della giornata particolare parla Giuseppe Virga, assessore allo Sport del Comune Capaci: “Questa è la conclusione di tre giorni di eventi in occasione del 30o anniversario della strage di Capaci. Mi preme ringraziare la Fipav e in particolare il comitato territoriale Eduardo Cammilleri ed il settore promozione della federazione per il grande aiuto e supporto che ci hanno dato in questa manifestazione. Abbiamo voluto unire lo sport e la legalità in questa giornata”.

Il progetto S3

Gli obiettivi del progetto S3 sono i seguenti: ampliare gli schemi motori statici, dinamici e posturali; incrementare e rendere continuativa l’attività sportiva scolastica. Ed ancora perfezionare le capacità coordinative generali e speciali; apprendere abilità motorie per evitare l’insorgere di paramorfismi e per prevenire infortuni; sviluppare l’autonomia, la capacità di iniziativa personale e il senso critico.

Inoltre: migliorare i comportamenti relazionali per interagire con gli altri; migliorare l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni; sviluppare il concetto di collaborazione nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità.

Ed infine, esaltare il valore del rispetto delle regole in ambito sportivo e sociale, migliorando la capacità di autocontrollo per ridurre l’aggressività verso se stessi e verso gli altri; avviare gli studenti al gioco della pallavolo in tutte le forme possibili, nel pieno rispetto dei valori dello sport.