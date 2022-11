Un bimbo di poco meno di un anno è stato portato oggi all’ospedale di Villa Sofia. I medici al pronto soccorso non hanno potuto fare altro che constatare la morte.

I sanitari hanno chiamato i carabinieri che hanno cercato di ricostruire quanto successo.

Così i militari del comando provinciale di Palermo sono andati in via Del Bersagliere dove abita la famiglia per cercare di comprendere cosa sia successo.

E’ stato accertato che i genitori avevano chiesto soccorso ai sanitari del 118, ma dopo alcuni minuti hanno revocato l’intervento e trasportato il piccolo in auto al pronto soccorso.

Il bimbo aveva difficoltà respiratorie. E’ arrivato morto in ospedale. Si attende il medico legale per accertare le cause del decesso. Non è ancora stato deciso se sarà eseguita o meno l’autopsia.