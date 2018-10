Ricoverato in terapia intensiva all'ospedale dei Bambini

Bimbo di sei mesi con una gravissima patologia al cuore è stato trasportato in elisoccorso dai medici del 118 da Taormina a Palermo. Il bimbo ha una cardiopatia congenita complessa ed è stato operato nelle scorse settimane nel reparto di cardio chirurgia pediatrica di Taormina.

Dopo due settimane dal delicato intervento che ha stabilizzato le sue condizioni è stato portato in elicottero di nuovo a Palermo sempre dal personale dell’elisoccorso e portato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale dei Bambini. La sorte per il bimbo, affidato ad un centro, in questi sei mesi non è stata clemente. P

adre e madre con gravi problemi che sono stati allontanati dai giudici. La malattia grave che lo ha già portato in sala operatoria. Adesso però dopo le cure il bimbo potrebbe farcela. I medici e gli infermieri che lo hanno accompagnato da Taormina fanno il tifo per lui.

Sull’elicottero c’erano questa mattina Diego Tantillo e Giancarlo Randazzo. L’intervento è stato coordinato dalla sala operativa dal direttore del 118 Fabio Genco e dal medico Marcello Daleo. “Appena finiamo il turno di lavoro passiamo all’ospedale dei Bambini per conoscere le condizioni del piccolo. Siamo sicuri che ce la farà”.