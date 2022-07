Ascoltati per due ore su delega della Procura di Palermo

I genitori del bimbo morto a Sharm sono stati sentiti dagli agenti della squadra mobile della sezione omicidi. L’interrogatorio è stato delegato dalla Procura di Palermo che sta indagando con quella egiziana sulle cause della morte del piccolo Andrea Mirabile.

Ascoltati per due ore

Il padre Antonio Mirabile e la mamma Rosalia Manosperti sono arrivati ieri pomeriggio alla squadra mobile e sono stati sentiti per due ore. La mamma, chiusa nel dolore, con molta difficoltà ha ricostruito quanto successo a Sharm. I genitori sono stati sentiti separatamente.

La seconda autopsia

Per stabilire le cause della morte si dovrà attendere la seconda autopsia sul corpicino del bimbo come disposto dalla procura di Palermo. Una prima era stata eseguita in Egitto. I legali dello studio Giambrone che stanno seguendo la famiglia avevano nominato un medico legale e un medico esperto infettivologo che hanno partecipato alla autopsia. Dagli accertamenti non è emersa una causa chiara della morte e si dovrà attendere l’esito degli esami disposti sugli organi del bambino per avere delle risposte. Andrea si è sentito male accusando nausea e vomito mentre era in Egitto. Stessi sintomi per i genitori: la madre Rosalia e il padre Antonio.

I dubbi degli investigatori

La Procura di Palermo, come era trapelato già nei giorni scorsi, vuole ricostruire gli spostamenti della coppia per capire se a uccidere il piccolo sia stata una intossicazione da cibo, come sostenuto dai medici egiziani, o una intossicazione da contatto o ambientale. Il dubbio nasce dal fatto che nessun altro nel resort in cui alloggiava la coppia è stato male e dalla diagnosi fatta al padre a Palermo. Mirabile, che pure ha avuto sintomi gravi ed è finito in Rianimazione, avrebbe avuto un’infezione urinaria e non problemi intestinali.

“Ha avuto – aveva detto i medici – tutti i sintomi di una intossicazione che può essere ambientale, alimentare, da contatto. Sono in corso altri esami per capire cosa possa essere stata la causa di quanto successo. Anche gli esami sull’autopsia del bimbo potranno essere utili a comprendere quanto successo a padre e figlio”.