Un bimbo di 11 anni è andato in shock anafilattico, nella spiaggia di Capaci (Palermo). I primi a soccorrerlo una dottoressa che si trovava in spiaggia e una e un bagnino del lido. Sono arrivati i sanitari del 118 che sono intervenuto hanno somministrato un farmaco e il piccolo si ripreso. Il ragazzino è stato portato poi all’ospedale Cervello per controlli ma le sue condizioni di salute sono buone.

Il vitello morto in spiaggia

Un vitello morto nella spiaggia di Romangolo, a Palermo. Questa mattina chi si è recato nella spiaggia della Costa Sud si è trovato davanti ad una scena non avrebbe mai potuto immaginare: a galleggiare a pochi metri dalla riva c’era il corpo di un vitello. La marea lo ha portato fino alla battigia dove adesso è spiaggiato.

Increduli i bagnanti in spiaggia hanno subito lanciato l’allarme. “Chiediamo l’immediato intervento del Comune – ha detto il presidente della prima circoscrizione Giuseppe Federico – siamo allibiti. Mi chiedo chi dovrebbe intervenire e spero lo faccia celermente». Sul posto si è creato subito un capannello di curiosi: ancora non si conoscono le dinamiche né il punto dove il povero animale è annegato. L’assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli si è subito attivato. “Abbiamo già contattato Rap – ha rassicurato l’assessore – saranno loro ad intervenire il prima possibile”.

Si attende dunque l’intervento degli operatori di piazzetta Cairoli.

Pare che il vitello possa essere caduto da una nave in transito e sia arrivato poi in spiaggia trasportato dal mare.

La morte di una 44enne per choc anafilattico

E’morta a 44 anni per uno shock anafilattico, causato con ogni probabilità dal liquido del mezzo di contrasto di una Tac, dopo essersi presentata poco prima al pronto soccorso per un banale ascesso molare.

La vittima, Federica Borrometi, è deceduta la notte scorsa nell’Ospedale “Giovanni Paolo II di Ragusa”.La donna, originaria di Napoli, ma da tempo residente a Scicli, si era recata al pronto soccorso perchè lamentava dolori all’arcata dentaria. Dopo che i medici l’avevano sottoposta ad una Tac, la paziente è andata in shock.