Un bar-pasticceria di Catania è finito al centro di un provvedimento di chiusura urgente al termine di un’ispezione mirata. Il controllo è stato eseguito dai militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità dell’arma, affiancati dal personale del servizio di igiene pubblica dell’azienda sanitaria provinciale etnea, nell’ambito di una campagna straordinaria di verifica sulla filiera alimentare.

L’ispezione nel laboratorio dolciario

Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti in particolare i locali dedicati alla produzione di dolci e gastronomia. Qui i controllori hanno documentato condizioni igieniche gravemente compromesse: la presenza di blatte era estesa sia ai pavimenti sia alle immediate vicinanze dei piani di lavoro e delle attrezzature culinarie, accompagnata da una generale trascuratezza nella manutenzione e pulizia degli spazi operativi.

Sospensione e sanzioni per il titolare

Di fronte al rischio concreto per la salute pubblica, è scattato il provvedimento immediato di stop per il laboratorio. La riapertura è subordinata a un intervento bonificante radicale affidato a una ditta specializzata, che dovrà certificarono l’avvenuta eradicazione degli infestanti e la sanificazione integrale. Al legale rappresentante dell’attività sono state inoltre notificate sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa Haccp.

I controlli nel capoluogo

L’intervento rientra in una linea d’azione costante portata avanti dai carabinieri per la tutela della salute, finalizzata a presidiare le aree ad alta frequentazione turistica e residenziale del centro etneo e a garantire che gli standard di tracciabilità e salubrità dei prodotti somministrati al pubblico vengano rispettati senza eccezioni.