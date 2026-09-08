Altissima tensione a Marinella di Selinunte. Dopo le violente aggressioni dei giorni scorsi che avevano già portato alle manette per alcuni cittadini extracomunitari, la frazione marinara è finita sotto il setaccio dell’Arma. I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, supportati dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e dalle unità cinofile di Palermo Villagrazia, hanno sferrato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio, culminato con l’arresto in flagranza di quattro uomini, anch’essi extracomunitari, accusati di detenzione ai fini di spaccio.

I fiutatori nel domicilio: l’hashish nascosto nel letto

Il blitz è scattato all’interno della struttura dove i quattro risiedevano. Durante la perquisizione d’iniziativa, i cani antidroga hanno puntato dritti verso la camera da letto. Nascosti all’interno di un materasso, i militari hanno scovato cinque panetti di hashish per un peso complessivo di circa 244 grammi, insieme a 530 euro in contanti, presunto incasso del traffico di stupefacenti.

Il verdetto del giudice dopo la convalida

Sequestrati immediatamente denaro e droga, i quattro sono comparsi davanti al giudice per l’udienza di convalida. Per tre di loro è scattata la liberazione immediata, mentre per il quarto l’autorità giudiziaria ha disposto l’obbligo di dimora a Castelvetrano con contestuale obbligo di presentazione alla P.G. Come di consueto, nel rispetto della presunzione di innocenza, le responsabilità penali degli indagati saranno valutate solo a seguito di una sentenza definitiva.