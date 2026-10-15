I finanzieri del nucleo economico finanziario di Palermo ieri si sono presentati negli uffici della Regione Siciliana per sequestrare i documenti relativi ai compensi dell’avvocato Gaetano Armao, consulente del presidente Renato Schifani.
Armao ex vicepresidente della Regione è finito in un’inchiesta per corruzione su presunte mazzette che coinvolge manager, medici e imprenditori destinatari di richieste di misure cautelari.
L’indagine della guardia di finanza rappresenta probabilmente un secondo filone visto che fino ad ora le indagini sono state condotte dagli agenti della squadra mobile.
Dopo gli interrogatori che si sono conclusi ieri si attendono le decisioni del gip Giuseppa Zampino sugli indagati.
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