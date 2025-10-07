I carabinieri della stazione di Brancaccio hanno denunciato un 49enne, palermitano accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Bloccato alla guida di una vettura senza la revisione in piazza Azolino Hazon a Palermo, l’uomo ha iniziato ad aggredire verbalmente i militari. Poi ha colpito con diversi pugni la vettura dei carabinieri.

Alcuni passanti e un amico dell’uomo sono intervenuti per cercare di contenere la violenta reazione dell’indagato trovato in possesso anche di un coltello che è stato sequestrato.