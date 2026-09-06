Bombola prende fuoco in un appartamento in via Ammiraglio Rizzo, donna ferita

Ignazio Marchese di

06/09/2026

Una bombola dii 4 chili da campeggio ha preso fuoco questa mattina in un’abitazione in via Ammiraglio Rizzo a Palermo. Il serbatoio aveva una perdita e quando è stato acceso c’è stata una fiammata.

I residenti hanno lanciato l’allarme parlando di un’esplosione. Una donna è rimasta leggermente ferita e soccorsa dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la bombola.