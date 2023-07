Ancora incendi appiccati in queste ore molto calde a Palermo. Le squadre antincendio impegnate da questa mattina nella zona di Monreale per fronteggiare diversi roghi appiccati da punti diversi sono impegnate adesso su due nuovi fronti.













Uno a Capo Gallo nella riserva marina e un secondo a Bellolampo. Qui c’è la discarica di Palermo gestita dalla Rap la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel capoluogo. Non è ancora chiaro se le fiamme stanno interessando l’impianto.

Stanno intervenendo i mezzi aerei e i vigili del fuoco e la forestale.

Incendio a Monreale



A causa delle elevate temperature l’intero territorio provinciale è interessato da incendi di vegetazione. Proseguono gli interventi per spegnere un incendio nel territorio di Monreale dove attualmente sono impegnate tre squadre di questo comando oltre a personale del corpo forestale e della protezione civile, le operazioni di spegnimento vengono svolte anche con l’ausilio di mezzi aerei.

Sono impiegati due canadair, e tre elicotteri che da questa mattina fanno su e giù per cercare di arginare le fiamme che minacciano le abitazioni. .

Altri incendi di vegetazioni sono in atto nella zona di Partinico, dove stanno operando due squadre dei pompieri, nel comune di Misilmeri e di Bolognetta. E’ in atto inoltre un incendio in località Cefalù via Nebrodi dove è presente una squadra vigili de fuoco e per il cui spegnimento è stato inoltre richiesto l’intervento del mezzo aereo.

Nella prima parte della giornata sono state diverse le richieste d’intervento per soccorso a persone rimaste bloccate negli ascensori bloccati a causa della continua interruzione di alimentazione elettrica. E’ in corso lo spegnimento di un incendio in una abitazione a Palermo in via Favignana, 7. Qui sono impegnate una squadra e l’autoscala della sede centrale.