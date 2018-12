Alte colonne di fumo hanno avvolto i quartieri periferici di Palermo dove sono stati dati alle fiamme i cumuli di spazzatura che hanno invaso le strade e non raccolti da giorni.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco, da Bonagia a Falsomiele al Villaggio Santa Rosalia. In via Villagrazia non è stato risparmiato neppure un cassonetto. Le squadre sono intervenute più volte.

Sono state spente in serata montagne di spazzatura in via Villagrazia, via del Levriere, via del Bassotto, via dell’Allodola, via dell’Ermellino, via dell’Airone, via dell’Antilope, via dell’Orsa Maggiore e in via Guido Rossa.

Gravi disagi per i residenti che per ore hanno avuto le abitazioni invase dal fumo e dal cattivo odore che proveniva dai cumuli di immondizia a fuoco. Incendi anche nella zona di via Oreto in via della Conciliazione. Rifiuti in fiamme al Villaggio Santa Rosalia in via Montegrappa, in via Verdinois.

