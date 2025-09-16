Va il til per la terza volta di fila la piattaforma regionale per l’Avviso 7 della Formazione professionale, quella sulla quale gli enti avrebbero dovuto caricare i dati per partecipare alla seconda finestra dell’Avvio per ottenere e l’assegnazione dei corsi 2025/2026. Ieri doveva essere il lunedì della ripartenza dopo ben due down che avevano portato perfiono alla perdita dei dati e all’azzeramento delle procedure, invece la piattaforma non è ripartita nonostante gli allarmi anche dell’assessore alla Formazione Mimmo turano che aveva definito inaccettabile la gestione del sistema da parte di Sicilia Digitale.

Appello degli Enti: “Sospendete tutte le procedure”

Le associazioni datoriali del settore della formazione chiedono, adesso, la sospensione immediata dei procedimenti relativi all’Avviso 7 e la convocazione urgente di un tavolo tecnico. Lo scrivono in una nota Anfop, Asef, Cenfop, Federterziario Scuola, Forma.Re e Forma Sicilia. Le sigle lanciano un appello all’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, chiedendo “la sospensione immediata di ogni procedimento amministrativo relativo all’Avviso 7/2023 – seconda finestra”.

Serve ripensare tutte le procedure

La richiesta, spiegano, arriva a seguito delle “nuove gravi criticità determinate dal malfunzionamento della piattaforma informatica gestita da Sicilia Digitale, che ha causato continui rinvii, proroghe e disagi non solo agli enti di formazione, ma anche agli operatori del settore e ai cittadini siciliani”.

“Siamo di fronte a un vero e proprio accanimento terapeutico sull’utilizzo di un sistema informatico inadeguato – proseguono le associazioni – che sta arrecando danni concreti: gli enti sono paralizzati, i lavoratori non possono programmare con serenità e i cittadini continuano a essere privati di opportunità formative fondamentali”.

Settore paralizzato da inefficienze

Le organizzazioni sottolineano come sia ormai “indifferibile l’apertura di un confronto esclusivamente datoriale con l’assessorato per individuare soluzioni concrete, trasparenti ed efficaci, in grado di restituire fiducia a un sistema oggi percepito come irrimediabilmente compromesso. Le associazioni firmatarie ribadiscono la disponibilità immediata a un incontro con l’assessore Turano e rinnovano la richiesta di interventi rapidi che possano scongiurare ulteriori danni al comparto della formazione professionale in Sicilia”.