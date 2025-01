L’assessore regionale alla sanità Giovanna Volo, lascia la poltrona. Dopo un lungo silenzio stampa e dopo attacchi di tutti i tipi provenienti dalle opposizioni ma non soltanto, intorno alle 13 di oggi la Volo ha rassegnato le proprie dimissioni nelle mani del Presidente della Regione Renato Schifani che l’aveva voluta in quel posto ad inizio legislatura. A neanche tre ore dalle dimissioni in corsa per sostituirla ci sono già due donne anche se è probabile che il governatore opti per un breve periodo di interim e poi per una soluzione transitoria

Assessore in uscita da mesi

L’assessore era data in uscita dalla giunta regionale di governo da parecchi mesi ma il mini rimpasto di cui si parla da tempo non è mai andato in porto. In quelle indiscrezioni fra i papabili assessore c’era anche l’attuale dirigente generale della sanità Salvatore Iacolino, che si occupa di pianificazione strategica. proprio per questo il Pd, nei giorni della bufera sui disservizi della sanità, chiedeva le dimissioni di entrambi, assessore e dirigente generale.

Iacolino resta al suo posto

Ma non andrà così. Non sarà Salvatore Iacolino ad andare a fare l’assessore. Il dirigente generale resterà, invece, al suo posto. Per la successione passerà un poco di tempo. Il Presidente Schifani terrà la delega alla sanità. D’Altronde già da qualche settimana si sta occupando personalmente della crisi del sistema sanitario.

La prima testa che era caduta

Nel pieno della bufera, infatti, la prima testa a cadere era stata quella del direttore sanitario dell’Ospedale Villa Sofia Cervello, Rizzo, dimessosi all’indomani i una convocazione proprio da parte di Schifani. Con le dimissioni dell’assessore Volo la maggioranza spera di placare la polemica anche se la soluzione dei problemi della sanità è ben lontana e non passa certo dal cambio di un assessore.

I medici non bastano

Mancano all’appello almeno 400 medici di area d’emergenza e Pronto soccorso. E’ il triste dato che emerge dalle visite nei 67 ospedali siciliani da parte della commissione istituita dalla regione per comprendere i motivi della crisi della sanità nell’isola. Il lavorio della Commissione non è stato completato ma i primi dati che saltano all’occhio sono legati alla carenza di personale. un fatto noto ma dalle proporzioni ancora più ampie rispetto a quanto si può percepire.

I medici disponibili per le aree di emergenza sono 400 ed una parte ha contratti a tempo determinato. I loro turni di servizi sono sufficienti a coprire statisticamente solo il 52% delle esigenze.

Le pezze all’emergenza

Intanto si affrontano le emergenze con interventi tappa buchi. A Trauma center di Villa Sofia sono in arrivo due ortopedici trasferiti da altri presidi. Già adesso sono quattro i medici inviati dal policlinico ma ancora insufficienti. In fase di riorganizzazione, poi, l’area ticket. Si cercano altri spazi, infine, per supportare l’area di emergenza che non riguarda solo i traumatizzati. Si punta ad una nuova sala di degenza breve per evitare le scene di questi giorni con i malati lasciati in barella nei corridoi.

L’ultimo provvedimento

Prima di lasciare l’assessorato la Volo ha dato l’assenso ad un ultimi provvedimento che si riassume in tre decreti a firma del dirigente generale Iacolino. Si tratta nel complesso di 45 milioni e mezzo di euro destinati alle attività dei Pronto soccorso. Si tratta degli stanziamenti per straordinari e indennità al personale medico che opera nei Pronto soccorso per un totale di 14 milioni, di 22 milioni e mezzo per le così dette risorse aggiuntive come i medici “a gettone” che sopperiscono parte delle carenze di personale. E infine di nove milioni per gli adeguamenti degli scatti di anzianità. Di fatto tutti fondi del 2024 che servono a cercare di incentivare i medici che si trovano in prima linea.

La linea di successione

Come detto ci vorrà del tempo per la successione e la nomina di un nuovo assessore ma già circolano i primi nomi. In pole position c’è quello di Barbara Cittadini, Presidente nazionale dell’Aiop, l’associazione dell’ospedalità privata e figlia del prof Ettore Cittadini, luminare nel settore della cura all’infertilità e già assessore regionale alla sanità dal 2001 al 2004. Gli appetiti in campo saranno tanti ma la scelta toccherà al governatore renato Schifani che, con tutta probabilità, deciderà proprio per una figura “tecnica” anche in questo caso per non turbare gli equilibri di giunta.

In questo senso torna in campo anche l’idea Daniela Faraoni, manager dell’Asp 6 di Palermo e data in corsa per diventare assessore alla sanità già un anno fa.